Боец Крупный: Выявление точек запуска БПЛА в Константиновке было самым сложным

По его словам, контроль за воздушной обстановкой велся непрерывно — «сутками напролёт», чтобы отслеживать активность дронов в районе города. С наступлением тёплого периода, как отметил командир, украинские подразделения стали менее заметны в лесополосах и начали небольшими группами проникать в город.
Он рассказал, что после захода первых двух-трёх групп в Константиновку российские подразделения убедились в возможности продвижения и начали усиливать работу беспилотных средств, подтягивая ближе позиции управления.
Ранее сообщалось, что Константиновка находится под полным контролем российских военных. Подразделения Южной группировки продолжают зачистку городских кварталов и ликвидацию отдельных разрозненных групп украинских формирований. Президент России Владимир Путин посетил пункт управления объединённой группировки войск. На встрече с военачальниками он появился в военной форме и назвал освобождение Константиновки важным этапом операции.
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