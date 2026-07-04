Трамп передумал убивать иранских лидеров — он хочет с ними договариваться

Глава Белого дома пояснил, что в настоящее время наблюдает за траурными мероприятиями, связанными с прощанием с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Трамп отметил, что всё высшее руководство страны сейчас находится вместе. При этом от идеи нанесения удара по ключевым иранским чиновникам американский лидер отказался. Он подчеркнул, что уничтожение оппонентов лишит Вашингтон возможности вести какие-либо переговоры.