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Не менее пяти судов резко развернулись у входа в Ормузский пролив

Не менее пяти судов резко изменили курс и отказались от прохода через Ормузский пролив. Об этом рассказал телеканал CNN, изучивший сведения мониторингового сервиса MarineTraffic.

Источник: Life.ru

Среди поменявших маршрут кораблей оказались два автомобилевоза, танкер-химовоз, танкер для транспортировки нефтепродуктов и один сухогруз. По данным сервиса, все они несколько раз совершали резкие развороты. Суда намеревались войти в пролив со стороны оманского побережья, однако впоследствии отказались от своего плана.

В то же время телеканал отметил, что ещё как минимум три корабля первоначально также развернулись примерно в тот же временной промежуток. Однако позже эти суда всё же проследовали по проливу, придерживаясь курса ближе к иранскому берегу.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и их партнёры выдвинули Ирану предложение, касающееся ситуации вокруг Ормузского пролива. Вашингтон при посредничестве Омана пытается убедить Тегеран отказаться от взимания платы за проход судов через пролив. Главным стимулом в этих непрямых контактах стало обещание частично разморозить иранские активы. Речь идёт о сумме порядка 100 миллиардов долларов, хранящихся на зарубежных счетах.

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