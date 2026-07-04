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В Италии оценили потерю Украиной одного из последних оплотов в Донбассе

Итальянский аналитик Джанлука Ди Фео заявил, что Константиновка была одним из четырех оплотов, защищающих последнюю часть Донбасса под контролем Киева.

Источник: Аргументы и факты

Константиновка в ДНР входила в число четырех последних крупных опорных пунктов ВСУ в Донбассе, и ее утрата открывает российской армии дорогу на Краматорск. Об этом написал аналитик Джанлука Ди Фео в статье для Repubblica.

«Это один из четырех оплотов, защищающих последнюю часть Донбасса, находящуюся в руках Украины», — отметил автор публикации.

По его оценке, выход украинских подразделений из Константиновки создает условия для дальнейшего продвижения российских войск на Краматорск — административный центр района, который пока остается под контролем ВСУ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение Константиновки важным этапом освобождения всего Донбасса.