Трамп допустил встречу с Нетаньяху на следующей неделе

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс», — сказал господин Трамп изданию Axios. Израильский источник издания усомнился, что встреча пройдет на следующей неделе, так как 7−8 июля Дональд Трамп будет участвовать в саммите НАТО в Турции. Собеседник Axios предположил, что переговоры пройдут через неделю.
Это станет первой встречей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху после переговоров в феврале, когда израильский премьер представил план начала совместной военной операции против Ирана. За последние месяцы отношение администрации США к премьер-министру Израиля ухудшилось, пишет Axios. По словам американского источника издания, многие советники господина Трампа считают, что Биньямин Нетаньяху «во всем ошибался».