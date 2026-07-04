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Трамп допустил встречу с Нетаньяху на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме. Она может состояться на следующей неделе, сказал американский президент.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме. Она может состояться на следующей неделе, сказал американский президент.

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс», — сказал господин Трамп изданию Axios. Израильский источник издания усомнился, что встреча пройдет на следующей неделе, так как 7−8 июля Дональд Трамп будет участвовать в саммите НАТО в Турции. Собеседник Axios предположил, что переговоры пройдут через неделю.

Это станет первой встречей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху после переговоров в феврале, когда израильский премьер представил план начала совместной военной операции против Ирана. За последние месяцы отношение администрации США к премьер-министру Израиля ухудшилось, пишет Axios. По словам американского источника издания, многие советники господина Трампа считают, что Биньямин Нетаньяху «во всем ошибался».

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