Трамп допустил встречу с Нетаньяху на следующей неделе

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс», — сказал господин Трамп изданию Axios. Израильский источник издания усомнился, что встреча пройдет на следующей неделе, так как 7−8 июля Дональд Трамп будет участвовать в саммите НАТО в Турции. Собеседник Axios предположил, что переговоры пройдут через неделю.