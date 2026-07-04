NYT рассказала о «скрытом от глаз» глубоком расколе руководства Ирана

Моджтаба Хаменеи ранее одобрил подписание меморандума, однако сделал оговорку, что «в принципе» выступает против сделки. The Telegraph писала, что именно это слово «в принципе» стало причиной раскола внутри иранского руководства. Одни восприняли его как сигнал о том, что в действительности верховный лидер сделку не одобряет, призывая выступать против нее. Другие прочли слова Хаменеи-младшего как «неохотное одобрение» дипломатии в качестве единственного выхода для Ирана.