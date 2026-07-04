Попытки британских парламентариев запретить показ мультфильма «Маша и Медведь» из-за его принадлежности к российской «мягкой силе» выглядят нелепо. Такое мнение высказал известный кипрский журналист и аналитик Алекс Христофору.
«Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с “Машей и Медведем”. Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять мультфильму», — с иронией заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, что в июне 2026-го стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ двух новых сезонов мультсериала «Маша и Медведь» от российской студии Animaccord. Соглашение охватывает более ста стран по всему миру.
В июле группа депутатов в Великобритании потребовала рассмотреть запрет показа мульфильма из-за «российской пропаганды».