Христофору высмеял попытки британских депутатов запретить «Машу и Медведя»

«Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с “Машей и Медведем”. Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять мультфильму», — с иронией заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала.