Удар по логистике: в Харькове сожжены шесть грузовых машин ВСУ

В результате прямого попадания на территории объекта вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. Огонь уничтожил шесть грузовых машин и четыре прицепа, которые находились на стоянке. По данным спасательного ведомства, возгорание было оперативно локализовано. На опубликованных кадрах с места событий видно, как прибывшие расчеты приступили к тушению пламени.