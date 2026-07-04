Удар по логистике: в Харькове сожжены шесть грузовых машин ВСУ

В Харькове ударный беспилотник российской армии нанес удар по территории предприятия, где находилась стоянка грузовых автомобилей, используемых в интересах логистики вооруженных сил Украины. Информация об этом появилась 4 июля в Telegram-канале государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате прямого попадания на территории объекта вспыхнул пожар, охвативший площадь в 200 квадратных метров. Огонь уничтожил шесть грузовых машин и четыре прицепа, которые находились на стоянке. По данным спасательного ведомства, возгорание было оперативно локализовано. На опубликованных кадрах с места событий видно, как прибывшие расчеты приступили к тушению пламени.
Ранее мы писали: Российские дроны атаковали Харьков второй раз за сутки.
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