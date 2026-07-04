Следующий раунд переговоров США и Ирана запланирован на 11 июля

Ожидается, что стороны проведут консультации по ядерной программе Ирана, санкционным ограничениям и замороженным активам.
Состав иранской делегации будет определен после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. О подготовке представителей США не сообщается.
В последний раз контакты между США и Ираном происходили в начале июля. Были проведена техническая встреча в Дохе (Катар).
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запросил встречу в Белом доме.