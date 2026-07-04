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Следующий раунд переговоров США и Ирана запланирован на 11 июля

Очередная сессия переговоров Вашингтона и Тегерана пройдут 11 июля, сообщают СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Следующий этап двусторонних переговоров между представителями США и Ирана официально запланирован на 11 июля. Об этом сообщает издание Times of India.

Ожидается, что стороны проведут консультации по ядерной программе Ирана, санкционным ограничениям и замороженным активам.

Состав иранской делегации будет определен после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. О подготовке представителей США не сообщается.

В последний раз контакты между США и Ираном происходили в начале июля. Были проведена техническая встреча в Дохе (Катар).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запросил встречу в Белом доме.

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