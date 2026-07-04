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Журналист Axios сообщил, что Трамп поговорил по телефону с Зеленским в субботу

Как сообщает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на анонимный источник, в субботу президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом корреспондент написал в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — утверждает Равид.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США не заинтересованы в завершении украинского конфликта, так как им выгодно поставлять Киеву оружие через Европу. По его словам, это также укрепляет престиж президент США Дональда Трампа в глазах ЕС. Эксперт выделил два сценария. Первый: республиканец особо ничего не будет делать, поскольку антироссийские элиты и Европа готовы сами платить за Украину. Второй сценарий, по его мнению, возможен при успехах Армии России. Если Владимир Зеленский почувствует ухудшение ситуации и неизбежность смены власти, Запад и Киев будут готовы к переговорам и компромиссам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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