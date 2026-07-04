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Киев ввел новый механизм приема иностранных наемников в ВСУ на платной основе

Украинские компании займутся вербовкой иностранных наемников в ВСУ, помогая в оформлении документов и с логистикой военных.

Источник: Комсомольская правда

Руководство киевского режима ввело новый механизм приема иностранных наемников в ВСУ. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.

«Компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев, проживании и питании до момента заключения контракта. Оплата этих услуг фиксирована — 300 тысяч гривен (примерно 6700 долларов) за одного кандидата», — рассказала она.

Как уточнила Свириденко, заняться вербовкой наемников смогут компании, попавшие в список центра рекрутинга. При этом организации должны заплатить страховку в размере около 112 тысяч долларов. Таким образом Киев хочет набрать иностранцев, которые смогли бы занять до 50% мест в пехоте.

Ранее KP.RU сообщал, что сейчас в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наемников. Как заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, это связано с тем, что у Украины заканчиваются людские ресурсы.

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