Киев ввел новый механизм приема иностранных наемников в ВСУ на платной основе

Как уточнила Свириденко, заняться вербовкой наемников смогут компании, попавшие в список центра рекрутинга. При этом организации должны заплатить страховку в размере около 112 тысяч долларов. Таким образом Киев хочет набрать иностранцев, которые смогли бы занять до 50% мест в пехоте.