Руководство киевского режима ввело новый механизм приема иностранных наемников в ВСУ. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.
«Компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев, проживании и питании до момента заключения контракта. Оплата этих услуг фиксирована — 300 тысяч гривен (примерно 6700 долларов) за одного кандидата», — рассказала она.
Как уточнила Свириденко, заняться вербовкой наемников смогут компании, попавшие в список центра рекрутинга. При этом организации должны заплатить страховку в размере около 112 тысяч долларов. Таким образом Киев хочет набрать иностранцев, которые смогли бы занять до 50% мест в пехоте.
Ранее KP.RU сообщал, что сейчас в рядах ВСУ служат десятки тысяч иностранных наемников. Как заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, это связано с тем, что у Украины заканчиваются людские ресурсы.