Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал о ежегодном сокращении населения Украины

Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, что бьет по бизнесу и покупательной способности людей, сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

Источник: Аргументы и факты

Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, что бьет по бизнесу и покупательной способности людей, сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. Пятьсот тысяч — это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью», — рассказал Кущ в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Новости.Live».

Как отмечает аналитик, из-за этой тенденции падает покупательная способность населения, а бизнес и банковский сектор оказываются в состоянии стагнации.

Как сообщает украинский аналитический ресурс Opendatabot, в 2025 году смертность на Украине втрое превысила рождаемость: на каждого новорожденного приходилось трое умерших.

Ранее ученый Сущий заявил, что к концу века население Украины может сократиться вдвое.