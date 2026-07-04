Аналитик рассказал о ежегодном сокращении населения Украины

«Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. Пятьсот тысяч — это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью», — рассказал Кущ в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Новости.Live».