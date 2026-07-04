Аналитик рассказал о ежегодном сокращении населения Украины

Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек, что бьет по бизнесу и покупательной способности людей, сообщил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
«Население сокращается, мы теряем ежегодно где-то 800 тысяч человек. Пятьсот тысяч — это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью», — рассказал Кущ в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале издания «Новости.Live».
Как отмечает аналитик, из-за этой тенденции падает покупательная способность населения, а бизнес и банковский сектор оказываются в состоянии стагнации.
Как сообщает украинский аналитический ресурс Opendatabot, в 2025 году смертность на Украине втрое превысила рождаемость: на каждого новорожденного приходилось трое умерших.
Ранее ученый Сущий заявил, что к концу века население Украины может сократиться вдвое.