Axios: Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — написал Равид в социальных сетях.
Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина может лишиться поддержки из-за нарастающего конфликта между Киевом и Варшавой.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал правящих на Украине лиц как «режим лицедеев».
В субботу, 4 июля, в Одессе произошёл взрыв во время визита Владимира Зеленского. В регионе была объявлена воздушная тревога.