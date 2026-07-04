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Axios: Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — написал Равид в социальных сетях.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина может лишиться поддержки из-за нарастающего конфликта между Киевом и Варшавой.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, охарактеризовал правящих на Украине лиц как «режим лицедеев».

В субботу, 4 июля, в Одессе произошёл взрыв во время визита Владимира Зеленского. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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