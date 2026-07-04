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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: AP 2024

Он уточнил, что они «отлично поговорили по телефону», Зеленский поздравил Трампа и всех американцев с Днем независимости и поблагодарил Штаты за оказанную поддержку как в военнном, так и в политическом плане.

«Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение», — сообщил украинский лидер.

Политики договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом ответил на вопрос о том, планируется ли 4 июля разговор президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. «Сообщим», — сказал он.

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