Ле Пен предупредила об историческом значении решения суда по ее делу

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что решение парижского Апелляционного суда по ее делу может помешать функционированию демократических механизмов во Франции, будет иметь историческое значение.
«Вполне естественно, что я сегодня здесь, за несколько дней до принятия решения, которое может помешать осуществлению демократических процессов в нашей стране. Оно может стать попыткой принять решение вместо вас. И в таком качестве последствия будут иметь историческое значение, ведь после решения судей все будет уже не так, как раньше», — заявила она, обращаясь к сторонникам во время партийного митинга в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Политик подчеркнула, что по-прежнему настроена бороться за президентское кресло и, в случае своей победы, собирается назначить премьер-министром формального лидера своей партии, 30-летнего Жордана Барделлу. Тот в ходе своего выступления также выразил уверенность в том, что избирательная кампания будет «победоносной» и позволит Ле Пен избраться на главный пост страны. Однако, если решение суда не позволит ей баллотироваться в президенты, лидер парламентской фракции «Нацобъединения» обещала всецело поддержать предвыборную кампанию молодого лидера партии, который станет кандидатом вместо нее.
«Настало время для [президента Франции Эмманюэля Макрона и назначенного им правительства] уйти на покой. Макрон точно уйдет, к большому облегчению, но ему на смену могут прийти “мини-Макроны”. Такая перспектива неприемлема, и мы должны бросить абсолютно все наши силы на то, чтобы этого не произошло», — сказала Ле Пен. Она предупредила, что во втором туре, если ей или Барделле удастся получить достаточно голосов, главной угрозой для кандидата от их партии станет противостояние политических сил, ставящих себе главную цель — не допустить «Нацобъединение» до власти в республике.
Вердикт Апелляционного суда и выборы.
Апелляционный суд Парижа 7 июля огласит решение по жалобе главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на приговор по делу о фиктивном найме помощников за счет Европарламента. Суд первой инстанции 31 марта 2025 года приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, в течение двух из которых ей придется носить электронный браслет (еще два года даны условно). Также суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. В отличие от наказания в виде лишения свободы, эта мера вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Если апелляционный суд оставит запрет в силе, Ле Пен не сможет баллотироваться на пост главы государства на президентских выборах в 2027 году.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования 2 мая. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.