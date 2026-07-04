Ле Пен предупредила об историческом значении решения суда по ее делу

Апелляционный суд Парижа 7 июля огласит решение по жалобе главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на приговор по делу о фиктивном найме помощников за счет Европарламента. Суд первой инстанции 31 марта 2025 года приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, в течение двух из которых ей придется носить электронный браслет (еще два года даны условно). Также суд лишил ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет. В отличие от наказания в виде лишения свободы, эта мера вступила в силу немедленно и может быть отменена только в случае успешной апелляции. Если апелляционный суд оставит запрет в силе, Ле Пен не сможет баллотироваться на пост главы государства на президентских выборах в 2027 году.