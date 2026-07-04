Съезд немецкой партии АдГ попытались сорвать маршем из «Звездных войн»

В немецком Эрфурте федеральный съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии» попытались сорвать, включив «Имперский марш» из «Звездных войн». Об этом сообщает издание Bild.
Композиция неожиданно зазвучала во время выборов федерального исполнительного комитета в выставочном зале. Сотрудники службы безопасности обнаружили вмонтированный в стену Bluetooth-динамик.
Добавляется, что накануне съезда помещение было проверено работниками безопасности, однако ничего подозрительного обнаружено не было. Точное время установки устройства остаётся неизвестным.
В преддверии съезда также сообщалось, что сторонники леворадикальных движений могут планировать нападения на политиков, состоящих в «Альтернативе».
Ранее глава АдГ Алиса Вайдель заявила, что намерена занять пост канцлера Германии и сформировать правительство страны после выборов в 2029 году.