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Возглавивший сборную Туниса на ЧМ-2026 Ренар объявил об уходе с поста главного тренера

Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса после вылета с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Эрве Ренар объявил об уходе с поста главного тренера сборной Туниса после вылета с чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем. Я убеждён, что она продолжит расти, восхищать всю нацию», — написал он в соцсетях.

Он также поблагодарил тунисскую федерацию футбола за предоставленную возможность принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что Ренар возглавил команду после первого тура группового этапа ЧМ-2026, когда Тунис разгромно проиграл Швеции (1:5).

Следующие два матча футболисты из Туниса также проиграли и вылетели с турнира.

Ранее сообщалось, что следы запрещённого вещества обнаружены в пробах восьми футболистов сборной Туниса.