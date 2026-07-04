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Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о Константиновке

Западные обозреватели расценили высказывания Владимира Путина в ходе визита в зону проведения специальной военной операции как предупреждение в адрес Киева и европейских столиц.

Западные обозреватели расценили высказывания Владимира Путина в ходе визита в зону проведения специальной военной операции как предупреждение в адрес Киева и европейских столиц. В публикации L'AntiDiplomatico отмечается, что российский лидер направил жесткий сигнал так называемым европейским псевдомиротворцам, подтвердив подозрения Москвы относительно их истинных намерений.

Особое внимание в материале уделено предостережению российского президента: по мере того как противник будет усиливать удары по российской инфраструктуре, зона безопасности будет расширяться. Корреспонденты также обратили внимание на слова главы государства о необходимости анализа степени вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия для принятия впоследствии ответственных решений.

В пятницу президент работал на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении Константиновки. Путин назвал взятие города ключевым этапом, который открывает прямое направление для дальнейшего продвижения на Славянск и Краматорск, что приближает полное освобождение территории Донецкой народной республики.

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