Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о Константиновке

Особое внимание в материале уделено предостережению российского президента: по мере того как противник будет усиливать удары по российской инфраструктуре, зона безопасности будет расширяться. Корреспонденты также обратили внимание на слова главы государства о необходимости анализа степени вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия для принятия впоследствии ответственных решений.