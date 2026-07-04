ЦАХАЛ ликвидировал вооруженного боевика в Ливане

Инцидент произошел на фоне недавних дипломатических усилий по урегулированию конфликта между двумя странами. В конце июня Ливан и Израиль подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ предполагает сохранение за Израилем контроля над зоной безопасности на юге Ливана, а израильская сторона утверждает, что соглашение также предусматривает полное разоружение движения «Хезболлах» в Ливане.