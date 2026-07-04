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СК завёл дело после гибели девочки при обрушении стены в Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки при обрушении стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки при обрушении стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным ведомства, трагедия произошла 4 июля в рабочем посёлке Выездное Арзамасского городского округа. В результате обрушения стены строящегося частного домовладения ребёнок получил смертельные травмы и погиб на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области организовали доследственную проверку после гибели девочки в водоёме на приусадебном участке в посёлке Марксово.