СК завёл дело после гибели девочки при обрушении стены в Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки при обрушении стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
По данным ведомства, трагедия произошла 4 июля в рабочем посёлке Выездное Арзамасского городского округа. В результате обрушения стены строящегося частного домовладения ребёнок получил смертельные травмы и погиб на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области организовали доследственную проверку после гибели девочки в водоёме на приусадебном участке в посёлке Марксово.