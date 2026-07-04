Плющенко знает, чего не хватает современным фигуристам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, чего не хватает современным фигуристам.
«ISU сделал шесть прыжков: дают возможность показать целостность программы и артистизм. Где-то есть плюс. Мужики делают все прыжки, но не хватает интерпретации, где-то дать Sex Bomb», — приводит его слова РИА Новости.
Также Плющенко рассказал, что молодые фигуристы высказывали ему благодарность за опыт, который он им дал на Олимпиаде в Сочи.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В 2006 году он выиграл личный турнир, в 2014-м — командный. Также на его счету две серебряные медали Игр (2002, 2010).
Помимо этого, он трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз побеждал на чемпионате Европы.
Ранее Плющенко вспомнил, как в детстве собирал бутылки.