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Плющенко знает, чего не хватает современным фигуристам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, чего не хватает современным фигуристам.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, чего не хватает современным фигуристам.

«ISU сделал шесть прыжков: дают возможность показать целостность программы и артистизм. Где-то есть плюс. Мужики делают все прыжки, но не хватает интерпретации, где-то дать Sex Bomb», — приводит его слова РИА Новости.

Также Плющенко рассказал, что молодые фигуристы высказывали ему благодарность за опыт, который он им дал на Олимпиаде в Сочи.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В 2006 году он выиграл личный турнир, в 2014-м — командный. Также на его счету две серебряные медали Игр (2002, 2010).

Помимо этого, он трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз побеждал на чемпионате Европы.

Ранее Плющенко вспомнил, как в детстве собирал бутылки.