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Эрдоган обвинил Израиль в постоянных региональных конфликтах

Эрдоган обвинил Израиль в том, что он связывает свое политическое выживание с продолжением конфликтов в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес израильского руководства, обвинив его в стремлении сохранить политические позиции за счет продолжения конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шехбаз Шариф турецкий лидер заявил, что Израиль продолжает военные действия в секторе Газа, а также оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе, включая Ливан и Сирию. Эрдоган подчеркнул, что нынешняя политика израильских властей способствует дальнейшему росту напряженности.

В последние месяцы турецкие официальные лица неоднократно выступали с жесткими заявлениями в адрес Израиля. На фоне усиливающейся риторики премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Эрдогана снизить градус высказываний и воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

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