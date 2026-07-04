Эрдоган обвинил Израиль в постоянных региональных конфликтах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес израильского руководства, обвинив его в стремлении сохранить политические позиции за счет продолжения конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Times of Israel.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шехбаз Шариф турецкий лидер заявил, что Израиль продолжает военные действия в секторе Газа, а также оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе, включая Ливан и Сирию. Эрдоган подчеркнул, что нынешняя политика израильских властей способствует дальнейшему росту напряженности.
В последние месяцы турецкие официальные лица неоднократно выступали с жесткими заявлениями в адрес Израиля. На фоне усиливающейся риторики премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Эрдогана снизить градус высказываний и воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с нацистским лидером Адольфом Гитлером.