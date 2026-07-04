Эрдоган обвинил Израиль в постоянных региональных конфликтах

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шехбаз Шариф турецкий лидер заявил, что Израиль продолжает военные действия в секторе Газа, а также оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе, включая Ливан и Сирию. Эрдоган подчеркнул, что нынешняя политика израильских властей способствует дальнейшему росту напряженности.