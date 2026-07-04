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Украине не нужны ракеты Taurus, считает Писториус

Писториус: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава минобороны Германии Борис Писториус считает, что Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в марте выразил такую же точку зрения, заявив, что Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, так как у нее есть свои дальнобойные вооружения.

«Я не думаю, что Украине все еще нужны (ракеты — ред.) Taurus», — сказал Писториус в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос, выступает ли он за поставки этого типа вооружений Киеву.

В конце февраля Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину ракет Taurus.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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