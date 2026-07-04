Нетаньяху: США и Израиль имеют общую судьбу

«Пусть мы и живем на разных континентах, между нами существует крепкая связь, потому что у нас одна судьба. Мы знаем, что свобода никогда не дается даром. Ее нужно постоянно покупать, ее нужно постоянно защищать. Америка была величайшей силой свободы, которую знал современный мир. Израиль гордится тем, что стоит на ее стороне, Израиль гордится тем, что стоит на одной стороне вместе со всеми вами, потому что наш союз построен не только на общих интересах, но и на общих ценностях», — сказал Нетаньяху в видеообращении, которое разместил в X.