Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил, что Европа может стать третьим миром

Президент США заявил, что Европа может стать страной третьего мира.

Источник: Reuters

«Европа понимает: принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп также отметил, что указанные процессы происходят «быстро, в мгновение ока». В этой связи он сделал вывод, что его избрание на пост президента Соединенных Штатов произошло «как раз вовремя».

Ранее президент США назвал свою страну «страной третьего мира с выборами», обвинив Демократическую партию в подтасовках на выборах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше