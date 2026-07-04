Трамп предупредил, что Европа может стать третьим миром

«Европа понимает: принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп также отметил, что указанные процессы происходят «быстро, в мгновение ока». В этой связи он сделал вывод, что его избрание на пост президента Соединенных Штатов произошло «как раз вовремя».
Ранее президент США назвал свою страну «страной третьего мира с выборами», обвинив Демократическую партию в подтасовках на выборах.