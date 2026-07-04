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В МО Норвегии заявили, что Осло не обещал поставлять и платить за ракеты Киеву

Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять ракеты киевскому режиму и платить за них.

Замминистра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что Осло не обещал поставлять ракеты киевскому режиму и платить за них.

«То, что, как пишет VG, Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты (Украине. — RT), — неправда», — сказал он в комментарии VG.

Флом уточнил, что Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО, если у Киева получится их приобрести. При этом он назвал это крайне сложной задачей из-за глобального дефицита современных систем ПВО.

Замминистра обороны Норвегии таким образом отреагировал на публикации о том, что Владимир Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставкам ракет. Глава киевского режима сказал, что Норвегия якобы пообещала Украине профинансировать закупку 200 ракет, но они так и не были поставлены.