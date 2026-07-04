В МО Норвегии заявили, что Осло не обещал поставлять и платить за ракеты Киеву

Замминистра обороны Норвегии таким образом отреагировал на публикации о том, что Владимир Зеленский обвинил Запад в невыполнении обещаний по поставкам ракет. Глава киевского режима сказал, что Норвегия якобы пообещала Украине профинансировать закупку 200 ракет, но они так и не были поставлены.