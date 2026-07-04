Качиньский пригрозил Киеву блокировкой вступления в Евросоюз

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пообещал заблокировать вступление Украины в Европейский союз, если Киев не откажется от политики героизации Степана Бандеры и ОУН-УПА* (организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России). Соответствующее заявление экс-премьер сделал в открытом письме, опубликованном на портале Polsat News.
Качиньский подчеркнул, что Варшава не допустит членства Украины в ЕС, пока та продолжает прославлять фигуры, которых в Польше считают преступниками. Политик также заявил, что Киеву необходимо пересмотреть подход к исторической памяти, и предупредил: те украинские деятели, которые чествуют лидеров ОУН-УПА*, с точки зрения польской стороны несут ответственность за этот курс.
Напряженность в отношениях двух стран нарастает после недавнего скандала, связанного с перезахоронением останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его жены в Киевской области, в котором принял участие Владимир Зеленский.
Напомним, Ярослав Качиньский возглавлял правительство Польши с 2006 по 2007 год, а с 2020 по 2022 год занимал пост вице-премьера в кабинете Матеуша Моравецкого. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявлял, что Варшава ждет от Киева первых шагов по урегулированию исторического конфликта.
Ранее мы писали: Премьер Польши заявил об ожидании первого шага от Украины.
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* Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.