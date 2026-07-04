Качиньский пригрозил Киеву блокировкой вступления в Евросоюз

Качиньский подчеркнул, что Варшава не допустит членства Украины в ЕС, пока та продолжает прославлять фигуры, которых в Польше считают преступниками. Политик также заявил, что Киеву необходимо пересмотреть подход к исторической памяти, и предупредил: те украинские деятели, которые чествуют лидеров ОУН-УПА*, с точки зрения польской стороны несут ответственность за этот курс.