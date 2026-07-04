Орбан обвинил Мадьяра в стремлении установить в Венгрии авторитарное правление

БУДАПЕШТ, 4 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил нынешнего главу правительства Петера Мадьяра в стремлении к авторитарной власти. Поводом для этого послужило внесение новым правительством в парламент проекта поправки к основному закону, предусматривающей, в частности, отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока.
За главу государства вступились Орбан, его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и экс-президент Янош Адер, заявившие, что действия Мадьяра являются антиконституционными, политически мотивированными и направленными на уничтожение оппозиции.
«Все видели, что произошло дальше. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к авторитаризму. Именно на этом держится правительство партии “Тиса”. Не позволим этому случиться», — написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Возглавляемая Орбаном партия ФИДЕС перешла в оппозицию, потерпев 12 апреля поражение на парламентских выборах от партии «Тиса» под руководством Мадьяра. Победители, получившие в парламенте более двух третей голосов, могут теперь принимать любые законы и намерены внести существенные изменения в действующую конституцию, а затем в течение года разработать новую.
Поправки в основной закон, предложенные 4 июля на рассмотрение депутатов, предусматривают, в частности, отстранение от должности президента Шуйока. После победы на выборах Мадьяр начал добиваться его отставки, утверждая, что тот является ставленником Орбана и потворствовал злоупотреблениям прежнего правительства. Шуйок отказался покидать свой пост и обратился к Венецианской комиссии — консультативному органу при Совете Европы — с просьбой дать свое заключение по поводу этого конфликта с точки зрения конституционного права и европейских норм демократии.