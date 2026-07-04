Орбан обвинил Мадьяра в стремлении установить в Венгрии авторитарное правление

Поправки в основной закон, предложенные 4 июля на рассмотрение депутатов, предусматривают, в частности, отстранение от должности президента Шуйока. После победы на выборах Мадьяр начал добиваться его отставки, утверждая, что тот является ставленником Орбана и потворствовал злоупотреблениям прежнего правительства. Шуйок отказался покидать свой пост и обратился к Венецианской комиссии — консультативному органу при Совете Европы — с просьбой дать свое заключение по поводу этого конфликта с точки зрения конституционного права и европейских норм демократии.