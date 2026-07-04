В НХЛ уверены, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, верит ли он, что российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.
«Да, я полностью уверен, что он это сделает», — приводит его слова «Чемпионат».
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 голов. С учётом матчей плей-офф российский форвард забросил 1006 шайб.
Он уступает Гретцки десять шайб (1016).
Ранее Аршавин заявил, что ждёт нового рекорда от Овечкина.