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В НХЛ уверены, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, верит ли он, что российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, верит ли он, что российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.

«Да, я полностью уверен, что он это сделает», — приводит его слова «Чемпионат».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 голов. С учётом матчей плей-офф российский форвард забросил 1006 шайб.

Он уступает Гретцки десять шайб (1016).

Ранее Аршавин заявил, что ждёт нового рекорда от Овечкина.