Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи тонн сточных вод попали в Гудзон в Нью-Йорке

Жителям Нью-Йорка запретили купаться в Гудзоне из-за разлива канализации.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон в Нью-Йорке, власти просят жителей города избегать речного отдыха, несмотря на рекордную жару.

«Управление здравоохранения округа Вестчестер предупреждает жителей о необходимости воздержаться от любого активного отдыха на реке Гудзон», — сообщают власти.

Администрация округа информирует о перебоях в электроснабжении системы очистки сточных вод в городе Йоркерс к северу от Манхэттена.

Не купаться, не заниматься каякингом, воздерживаться от прогулок на лодках и избегать контакта с водой просят жителей Нью-Йорка и других окрестных городов, говорится в сообщении.

Перебои с электричеством привели к попаданию тысяч тонн сточных вод в Гудзон. Ситуация усугубляется в связи с экстремальной жарой, установившейся в городе. Местные жители сообщают о резком неприятном запахе от реки в районе разлива.