Актрисы Демидова и Галиаскарова из «Марика» попали в базу «Миротворца»*

Украинский ресурс «Миротворец»* неоднократно публиковал личные данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР, а также деятелей культуры из разных стран, называя их «изменниками родины». На сайте также появлялась информация о несовершеннолетних. Внесение в базу данных часто приводит к преследованиям и угрозам со стороны радикальных группировок. На данный момент ни одна из актрис не комментировала своё появление в списке «Миротворца»*.