Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, воспитали на Украине, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.
Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, он продлится до 7 июля.
«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь. А это все вместе взятое — борьба за территории, сохранение жизни наших граждан, признание того, что Крым — это российская территория, а Донбасс — это территория, говорящая на русском языке», — заявил он журналистам.