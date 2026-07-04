Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

Михалков: на Украине воспитали 2 поколения, которые не верят в единство с РФ.

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, воспитали на Украине, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле, он продлится до 7 июля.

«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь. А это все вместе взятое — борьба за территории, сохранение жизни наших граждан, признание того, что Крым — это российская территория, а Донбасс — это территория, говорящая на русском языке», — заявил он журналистам.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше