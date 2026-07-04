Двум поколениям украинцев навязали ненависть к русским, заявил Михалков

«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда. Только через кровь. А это все вместе взятое — борьба за территории, сохранение жизни наших граждан, признание того, что Крым — это российская территория, а Донбасс — это территория, говорящая на русском языке», — заявил он журналистам.