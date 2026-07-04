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Нетаньяху заявил о намерении вместе с США «защищать свободу» в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении вместе с Соединёнными Штатами «защищать свободу» в мире.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении вместе с Соединёнными Штатами «защищать свободу» в мире.

Об этом он сказал в поздравительном послании по случаю 250-летия независимости США.

По словам израильского премьера, между США и Израилем «существует крепкая связь», потому что у двух стран «одна судьба».

«Мы знаем, что свобода никогда не даётся даром. Её нужно постоянно покупать, её нужно постоянно защищать. Америка была величайшей силой свободы, которую знал современный мир», — заявил Нетаньяху в видеообращении в соцсети X.

Он добавил, что сегодня союз США и Израиля построен на общих интересах и ценностях, однако сегодня, как считает израильский премьер, эти ценности «подвергаются нападкам».

«Вместе мы защищаем свободу, вместе мы защищаем нашу общую цивилизацию, вместе, с божьей помощью, (мы добьемся того, что. — RT) свобода восторжествует над тиранией», — сказал Нетаньяху.

Ранее Трамп сообщил, что премьер-министр Израиля попросил его о встрече в Белом доме.

В Axios также писали, что в окружении американского лидера усиливается скептическое отношение к Нетаньяху.

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