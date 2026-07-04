Глава МО ФРГ Писториус заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине больше не нужны дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он сказал в интервью Bild.
«Я не думаю, что Украине ещё нужны Taurus», — сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос о том, выступает ли он за поставки этого типа вооружений Киеву.
При этом министр отметил, что для Украины сейчас первоочередное значение имеет финансовая поддержка. По его словам, речь идёт о выделении около €70 млрд. Писториус добавил, что вклад Германии «будет, безусловно, крупнейшим отдельным взносом».
Ранее немецкий политик Ральф Нимайер не исключил, что власти Германии могли тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus на Украину.