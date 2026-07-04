СМИ: съезд АдГ попытались сорвать «Имперским маршем» из «Звездных войн»

БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Федеральный съезд оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) попытались сорвать, включив «Имперский марш» из киноэпопеи «Звездные войны», сообщает газета Bild.
Издание опубликовало видео, на котором слышно, что в зале, где заседают делегаты съезда, проигрывается «Имперский марш» из «Звездных войн». При этом автор видео отметил, что присутствующим было неясно, откуда доносится звук.
«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной. Музыку включили дистанционно — очевидно, это была попытка сорвать партийный съезд», — говорится в публикации.
Федеральный съезд АдГ проходит в Эрфурте 4−5 июля.