СМИ: съезд АдГ попытались сорвать «Имперским маршем» из «Звездных войн»

«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной. Музыку включили дистанционно — очевидно, это была попытка сорвать партийный съезд», — говорится в публикации.