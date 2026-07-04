В Петербурге из-за дождя подтопило улицы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пользователи в социальных сетях делятся кадрами подтопленных улиц на севере Санкт-Петербурга из-за дождя.
В частности, пользователи соцсетей публикуют видео из северных районов города, где на улицах скапливается вода.
Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что на севере города за час выпало около 15 миллиметров осадков, максимальная интенсивность составила 11,9 миллиметра за 20 минут, при этом норма составляет 7,2 миллиметра.
«Система водоотведения Водоканала находится в исправном состоянии и заранее подготовлена к приему дождевого стока», — говорится в сообщении.
Как поясняет предприятие, при выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Из-за большого объема осадков на улицах могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью уйдет в систему водоотведения, заверил Водоканал.
«В настоящее время на проспекте Энгельса (от 8-го Верхнего пер. до 9-го Верхнего пер.) вода уходит в канализацию», — говорится в сообщении.