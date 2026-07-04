В Петербурге из-за дождя подтопило улицы

Как поясняет предприятие, при выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Из-за большого объема осадков на улицах могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью уйдет в систему водоотведения, заверил Водоканал.