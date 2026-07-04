В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Частично обесточены 14 муниципальных образований Запорожской области в результате аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянск», — написал Балицкий в канале на платформе «Макс».
Отмечается, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы региона.
«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания», — заключил Балицкий.