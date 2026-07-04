Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области из-за аварии частично обесточены 14 муниципалитетов

Балицкий: в Запорожской области частично обесточены 14 муниципалитетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Частично обесточены 14 муниципальных образований Запорожской области в результате аварии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Из-за аварии в системе энергоснабжения остаются частично обесточенными 14 муниципальных образований Запорожской области. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа, города Энергодар, Мелитополь и Бердянск», — написал Балицкий в канале на платформе «Макс».

Отмечается, что энергетики работают над стабилизацией энергосистемы региона.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания», — заключил Балицкий.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше