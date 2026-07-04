В Азербайджане раскрыли подробности перехода сына Плющенко

«Почему семья Плющенко выбрала нашу федерацию? Это лучше спрашивать у Евгения и Яны. Мы с Евгением знаем друг друга 20 с лишним лет. Естественно, мы общаемся на протяжении всего этого времени. Но разговор о переходе его сына возник, как я говорил ранее, в конце марта. Они спросили, не будем ли мы против. Мы навели справки по Саше, увидели, что мальчик талантливый, с хорошим потенциалом, нам это интересно», — приводит его слова Odds.ru.