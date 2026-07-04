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В Азербайджане раскрыли подробности перехода сына Плющенко

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин рассказал о переходе сына Евгения Плющенко Александра под флаг республики.

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин рассказал о переходе сына Евгения Плющенко Александра под флаг республики.

В интервью он признался, что разговоры о переходе возникли в конце марта — им поступил запрос, и они стали его рассматривать.

«Почему семья Плющенко выбрала нашу федерацию? Это лучше спрашивать у Евгения и Яны. Мы с Евгением знаем друг друга 20 с лишним лет. Естественно, мы общаемся на протяжении всего этого времени. Но разговор о переходе его сына возник, как я говорил ранее, в конце марта. Они спросили, не будем ли мы против. Мы навели справки по Саше, увидели, что мальчик талантливый, с хорошим потенциалом, нам это интересно», — приводит его слова Odds.ru.

21 мая ФФККР на заседании исполкома дала Александру открепление. 1 июля ISU разрешил фигуристу представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко не сожалеет о смене гражданства, несмотря на допуск россиян.