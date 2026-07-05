Британские СМИ еще в июне писали о российских военных в Константиновке

«Боевые действия начали распространяться на сам город. На прошлой неделе высокопоставленные украинские командиры заявили, что небольшие группы российских солдат пытаются проникнуть на его окраины, предполагая, что за этим могут последовать ближние бои. Константиновка — самый южный из четырех ключевых населенных пунктов, образующих линию обороны, которая занимает центральное место стратегии Украины по удержанию высокоразвитого промышленного Донецкого региона», — говорится в материале.