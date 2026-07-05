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Военная операция на Украине. Онлайн

Достижение мира является главным условием для вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии детский сад «Барвинок» в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Россия предлагает Украине с 12:00 до 18:00 мск 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал освобождение Константиновки важной победой.

Основные события 5 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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