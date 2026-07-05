Вэнс заявил о провале британского руководства

Вэнс подчеркнул, что за последние годы в Британии сменилось шесть глав правительства, что, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в политической системе. «Это говорит мне о том, что что-то сломано в британской политике и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях», — приводит слова вице-президента издание.