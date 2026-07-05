Вэнс заявил о провале британского руководства

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Великобритании на протяжении долгого времени подводит страну. Свое мнение американский политик высказал в интервью газете The Sunday Times, обратив внимание на частую смену премьер-министров в Соединенном Королевстве.
Вэнс подчеркнул, что за последние годы в Британии сменилось шесть глав правительства, что, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в политической системе. «Это говорит мне о том, что что-то сломано в британской политике и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях», — приводит слова вице-президента издание.
Политик отметил, что испытывает особую привязанность к Британии, назвав ее «удивительным местом». Вэнс выразил надежду, что возможный следующий премьер Энди Бёрнэм или кто-то другой сможет провести необходимые преобразования. При этом вице-президент признал, что его высказывания могут быть провокационными, однако заверил, что они делаются из любви и восхищения страной.
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