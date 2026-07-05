Рядовой Скворцов отразил атаку БПЛА и уничтожил пункт воздушной разведки ВСУ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рядовой ВС России Сергей Скворцов уничтожил пункт воздушной разведки и автомобиль противника, а также отразил атаку украинского беспилотника, действуя в зоне СВО в составе расчета гаубицы Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевой задачи расчетом БПЛА были вскрыты пункт воздушной разведки и автомобиль противника. Сергей получил приказ на их уничтожение. Несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны украинских боевиков, рядовой Скворцов в составе расчета уничтожил вскрытые цели. Кроме того, находясь вблизи орудия, Сергей обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, он незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон», — сообщили в ведомстве.
В министерстве также рассказали о младшем сержанте Андрее Ефремове, который выполнял задачи по доставке боеприпасов и был атакован двумя беспилотниками противника. «В ходе выполнения поставленной задачи, двигаясь по лесополосе, подвергся атаке ударных FPV-дронов противника. Благодаря дрон-детектору Андрей определил, что украинские БПЛА находятся в непосредственной близости от вверенной ему техники. Спешившись и заняв огневую позицию, огнем из стрелкового оружия он уничтожил два ударных БПЛА», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что благодаря своей решительности Ефремов успешно выполнил задачу по доставке боеприпасов на позиции российских войск.