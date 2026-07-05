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Вэнс заявил, что Великобританию «уже долгое время подводит её руководство»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Великобритании на протяжении долгого времени подводит страну. Об этом он сказал в интервью газете The Times.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Великобритании на протяжении долгого времени подводит страну. Об этом он сказал в интервью газете The Times.

Он заявил, что частая смена правительств указывает на более глубокие проблемы британской политики. Как отметил Вэнс, за последние несколько лет в стране сменились шесть премьер-министров.

«Для меня это означает, что в британской политике что-то серьёзно сломано и люди действительно остро нуждаются в существенных структурных изменениях», — подчеркнул он.

22 июня Кир Стармер заявил о решении покинуть пост премьера Великобритании.

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