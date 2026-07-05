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Писториус: Украина больше не нуждается в ракетах Taurus

Киев давно просит Берлин о поставке крылатых ракет.

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Украина больше не нуждается в крылатых ракетах Taurus, которые давно просит у Германии. Такое мнение высказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

«Я не думаю, что Украина еще нуждается в [ракетах] Taurus», — сказал он.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц категорически исключал поставки Taurus, поскольку опасался втягивания ФРГ в конфликт на Украине. Его преемник Фридрих Мерц во время предвыборной борьбы в Германии высказывался за предоставление Украине этих ракет, но, став главой правительства, открестился от подобного шага.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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