Каманцев: 13 судей исключены из-за обвинений по «делу “Торпедо”

«Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов — и не нашли чего-то выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. Поэтому для нас стало неприятным сюрпризом, что было так много попыток повлиять на работу судей. Не буду называть конкретных арбитров — мы вели профилактические беседы, объясняли, что это шанс работать в РПЛ, которого они бы, возможно, никогда не получили, но за счёт обновления и благодаря своей честности могут себя показать. Когда они оказались в этом деле, мы испытали большое разочарование».