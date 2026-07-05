Каманцев: 13 судей исключены из-за обвинений по «делу “Торпедо”

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о расследовании по делу о подкупе судей руководителями «Торпедо».
«13 судей исключены из списков, потому что им предъявлены обвинения. Мы исходим из того, что это количество судей под подозрением», — приводит его слова «РБ Спорт».
Он также признался, что для него стало неожиданностью то, какой размах приобрело это дело.
«Мы анализировали матчи, получая информацию, и анализировали разными составами экспертов — и не нашли чего-то выходящего за рамки. Судейство было нейтральным. Поэтому для нас стало неприятным сюрпризом, что было так много попыток повлиять на работу судей. Не буду называть конкретных арбитров — мы вели профилактические беседы, объясняли, что это шанс работать в РПЛ, которого они бы, возможно, никогда не получили, но за счёт обновления и благодаря своей честности могут себя показать. Когда они оказались в этом деле, мы испытали большое разочарование».
Летом прошлого года совладельца «Торпедо» Леонида Соболева обвинили в подкупе арбитров. Кроме того, он на пять лет отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, а бывший генеральный директор Валерий Скородумов получил десятилетний запрет.
В деле фигурируют 13 арбитров Первой лиги. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.
Ранее сообщалось, что РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей.