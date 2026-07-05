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«Добровольцы» ОПЕК+ обсудят планы по нефтедобыче на август

Семь стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения, проведут 5 июля встречу для обсуждения уровня добычи нефти на август.

Семь стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения, проведут 5 июля встречу для обсуждения уровня добычи нефти на август.

Как сообщает РИА Новости, во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

В начале июня эти страны приняли решение увеличить максимально разрешённый объём добычи нефти с июля на 188 тыс. баррелей в сутки от уровня июня.

Тогда же стало известно, что ОПЕК+ продлит период компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти до конца декабря 2026 года. Прежний график истекал в конце июня. В мае-июне компенсировать превышение разрешённого уровня должны были только Казахстан и Оман.

Министерская встреча ОПЕК+ в начале июня подтвердила действие текущих квот на добычу нефти для всех стран альянса до конца года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах.

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