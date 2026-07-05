В Германии против партии АдГ вышли больше 30 тыс. человек

«Всем тем, кто стоит у дверей и пытается посеять смуту: вы нас не сломите — совсем наоборот, мы становимся только сильнее и больше», — обратилась к протестующим сопредседатель национального отделения партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель (цитата по Politico).