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В Германии против партии АдГ вышли больше 30 тыс. человек

Около 31 тыс. человек почувствовали в протесте против съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в город Эрфурт в центральной части ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Около 31 тыс. человек почувствовали в протесте против съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в город Эрфурт в центральной части ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

По данным силовиков, демонстранты пытались заблокировать дороги, которые ведут к месту проведения съезда. Это не помешало собранию начаться вовремя: партийцев доставили к пункту назначения на автобусах, которых сопровождали машины полиции.

«Всем тем, кто стоит у дверей и пытается посеять смуту: вы нас не сломите — совсем наоборот, мы становимся только сильнее и больше», — обратилась к протестующим сопредседатель национального отделения партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель (цитата по Politico).

Во время протестов произошли несколько столкновений демонстрантов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ против особо агрессивных участников протеста. В толпе пострадали несколько журналистов, сообщили в правоохранительных органах.

На последних федеральных выборах в Германии АдГ получила чуть более 20% голосов. Согласно опросам, сейчас она является самой популярной партией в стране. К акциям против партии призывали социал-демократы, члены Левой партии, «Зеленые», профсоюзы и другие общественные организации.

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