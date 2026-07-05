Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность

«Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — рассказал Ушаков журналистам.