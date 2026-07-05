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Путин напомнил Трампу о вкладе России в американскую государственность

Ушаков: Путин в разговоре с Трампом напомнил о вкладе России в становление США.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил о вкладе России в становление американской государственности, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник президента рассказал, что между двумя лидерами состоялся новый телефонный разговор.

«Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», — рассказал Ушаков журналистам.

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