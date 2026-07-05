Телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля: о чем говорили президенты

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 1 час и 25 минут. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
Главы государств обсудили вклад России в становление американской государственности. Разговор, по традиции, прошел в деловой и конструктивной тональности. Владимир Путин не обошёл вниманием роль России в историческом становлении американской государственности.
Также были затронуты вопросы, связанные с Украиной, в свете предстоящего участия президента США в саммите НАТО на следующей неделе. Дональд Трамп вновь подтвердил свою готовность способствовать скорейшему прекращению огня и поиску мирного решения. Кроме этого, по словам Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут готовы вновь приехать в Москву. Кроме этого, президент РФ указал американскому коллеге на несоответствие реальности заявлений Киева и его европейских партнеров о ситуации на передовой.
Путин и Трамп также договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время. Лидеры также подчеркнули значимость продолжения двусторонних контактов, включая вопросы военно-политического и экономического характера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не дал точной информации, состоится ли 4 июля телефонный разговор Путина и Трампа.