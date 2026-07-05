Телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля: о чем говорили президенты

Также были затронуты вопросы, связанные с Украиной, в свете предстоящего участия президента США в саммите НАТО на следующей неделе. Дональд Трамп вновь подтвердил свою готовность способствовать скорейшему прекращению огня и поиску мирного решения. Кроме этого, по словам Ушакова, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут готовы вновь приехать в Москву. Кроме этого, президент РФ указал американскому коллеге на несоответствие реальности заявлений Киева и его европейских партнеров о ситуации на передовой.