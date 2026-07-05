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Путин обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Собеседники обсудили урегулирование российского-украинского конфликта — «в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7−8 июля», рассказал господин Ушаков.

«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — добавил помощник Владимира Путина.

По словам господина Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. «Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Разговор состоялся по инициативе США — «это о многом говорит», заявил господин Ушаков. По его словам, президенты договорились оставаться на связи и созвониться снова в ближайшее время.

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